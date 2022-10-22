Політика

14:52 22.10.2022

Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

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Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера італійської політичної сили "Брати Італії" Джоджію Мелоні з призначенням на посаду прем'єр-міністра Італії.

"Вітаю Джоджію Мелоні - першу жінку на посаді прем'єр-міністра Італії. Бажаю новому уряду успішно відповісти на всі нинішні виклики. Розраховую на продовження плідної співпраці у забезпеченні миру та добробуту в Україні, Італії та світі!", - написав Зеленський у Twitter.

Теги: #італія #зеленський #мелоні

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