Зеленський привітав Мелоні з призначенням на посаду прем'єр - міністра Італії

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера італійської політичної сили "Брати Італії" Джоджію Мелоні з призначенням на посаду прем'єр-міністра Італії.

"Вітаю Джоджію Мелоні - першу жінку на посаді прем'єр-міністра Італії. Бажаю новому уряду успішно відповісти на всі нинішні виклики. Розраховую на продовження плідної співпраці у забезпеченні миру та добробуту в Україні, Італії та світі!", - написав Зеленський у Twitter.