Політика

14:48 22.10.2022

Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією

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Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву про засудження окупації Російською Федерацією території Республіки Білорусь.

Відповідний проєкт постанови № 8148 зареєстровано у парламенті.

Текст документа наразі відсутній на сайті ВР, але один із співавторів - член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі зазначив, що шляхом ухвалення такої заяви Україна зможе визнати тимчасову окупацію Білорусі Росією і звернутися із закликом про це до міжнародного співтовариства

Крім того, за словами Гончаренка, проєкт постанови містить пропозицію про позбавлення уряду Олександра Лукашенка міжнародної правосуб'єктності, про припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях.

Парламентарії також вважають за необхідне синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території і усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання цієї країни як офшорної зони.

"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим", - зазначив Гончаренко.

 

Теги: #рада #білорусь

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