Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають "зрозуміти Росію".

"Маємо говорити відверто: в Європі ще достатньо діячів, які закликають "зрозуміти" Росію та намагаються ігнорувати терористичну політику таких держав, як Іран. Такі люди є в різних сферах - у політиці, бізнесі, громадських організаціях та медіа. Чому це можливо? Що до цього призводить? Одна відповідь: дефіцит знання. Дефіцит знання у суспільної більшості", - сказав він у п'ятницю у відеозверненні до учасників Франкфуртського книжкового ярмарку.

"Створюйте, розповсюджуйте книги про тих, хто послаблював Європу через корумпованість чи просто байдужість. Нехай про них знають. Про тих, хто дарував силу державам-терористам. Розповсюджуйте історії про перемоги свободи. Люди мають про це знати", - заявив Зеленський.

"Запросив видавців і авторів, бізнесменів і громадських діячів, освітян і журналістів в Україну! Поглянути, через що проходять наші люди. Що нам вже вдалося здобути. Які загрози ми ще досі маємо. Поглянути -і розповідати про це. Розповідати, бо це загрожує й іншим народам Європи. Поки держави-терористи ще існують", - написав він у телеграм-каналі.