Політика

17:02 21.10.2022

Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

1 хв читати
Дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають зрозуміти Росію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит знання призводить до появи людей, які закликають "зрозуміти Росію".

"Маємо говорити відверто: в Європі ще достатньо діячів, які закликають "зрозуміти" Росію та намагаються ігнорувати терористичну політику таких держав, як Іран. Такі люди є в різних сферах - у політиці, бізнесі, громадських організаціях та медіа. Чому це можливо? Що до цього призводить? Одна відповідь: дефіцит знання. Дефіцит знання у суспільної більшості", - сказав він у п'ятницю у відеозверненні до учасників Франкфуртського книжкового ярмарку.

"Створюйте, розповсюджуйте книги про тих, хто послаблював Європу через корумпованість чи просто байдужість. Нехай про них знають. Про тих, хто дарував силу державам-терористам. Розповсюджуйте історії про перемоги свободи. Люди мають про це знати", - заявив Зеленський.

"Запросив видавців і авторів, бізнесменів і громадських діячів, освітян і журналістів в Україну! Поглянути, через що проходять наші люди. Що нам вже вдалося здобути. Які загрози ми ще досі маємо. Поглянути -і розповідати про це. Розповідати, бо це загрожує й іншим народам Європи. Поки держави-терористи ще існують", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 21.10.2022
Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

14:50 21.10.2022
Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

20:31 20.10.2022
Зеленський попереджає про можливий вибух греблі Каховської ГЕС і закликає направити туди міжнародних спостерігачів

Зеленський попереджає про можливий вибух греблі Каховської ГЕС і закликає направити туди міжнародних спостерігачів

18:06 20.10.2022
Зеленський: Головна тема в переговорах із президентом Швейцарії - подальша взаємодія у відповідь на терор Росії

Зеленський: Головна тема в переговорах із президентом Швейцарії - подальша взаємодія у відповідь на терор Росії

16:10 20.10.2022
У Брюсселі розпочинається саміт ЄС, очікується виступ Зеленського

У Брюсселі розпочинається саміт ЄС, очікується виступ Зеленського

10:11 20.10.2022
Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

Штайнмаєр та Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову

07:23 20.10.2022
Зеленський закликав жителів окупованих територій уникати призову до російської армії

Зеленський закликав жителів окупованих територій уникати призову до російської армії

07:21 20.10.2022
Зеленський попросив громадян не вмикати завтра зайву електротехніку

Зеленський попросив громадян не вмикати завтра зайву електротехніку

06:44 20.10.2022
Зеленський візьме участь у четвер у саміті Євросоюзу

Зеленський візьме участь у четвер у саміті Євросоюзу

19:30 19.10.2022
Зеленський подякував Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова

Зеленський подякував Європарламенту за присудження українському народу премії імені Сахарова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

ВР засудила Іран за підтримку РФ у збройній агресії проти України

Кулеба вносить на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном

В Україні не бачать дружнього ставлення Китаю та Індії - Арахамія

Відключення нових російських банків від SWIFT мають стати частиною дев'ятого пакету санкцій ЄС - Кулеба

ОСТАННЄ

Порошенко передав генератори, буржуйки, медикаменти та системи Starlink військовослужбовцям одного з батальйонів ЗСУ, який воює на півдні України

ЄС має намір розпочати співпрацю з Китаєм з глобальних тем - Мішель

Ердоган закликав Захід відмовитися від санкцій для перемоги над світовою енергетичною кризою

Ердоган має намір провести телефонні розмови із Зеленським і Путіним

Кулеба закликав німецький бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу

Прем'єр Ізраїлю в розмові з Кулебою висловив занепокоєння щодо участі Ірану у війні

У виборах прем'єр-міністра Великої Британії можуть брати участь лише троє людей

Ім'я нового прем'єра Британії буде відоме до 28 жовтня

ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ

ВР має намір посилити фінмоніторинг для олігархів і пов'язаних із РФ осіб та внести рієлторів до СПФМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА