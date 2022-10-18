Політика

15:17 18.10.2022

Зеленський подякував Єврокомісії за виділення €2 млрд макрофінансової підтримки Україні

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Зеленський подякував Єврокомісії за виділення €2 млрд макрофінансової підтримки Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував Європейській комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн за виділення €2 млрд макрофінансової підтримки Україні.

"Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС - €2 млрд. Дякую Європейській комісії і президентці Урсулі фон дер Ляєн за підтримку", - написав Зеленський у твіттері.

Він також наголосив, що Україна розраховує на невідкладну реалізацію повної програми макрофінансової підтримки у розмірі €9 млрд.

"Це важливий внесок у фінансову стабільність України і нашу перемогу", - зазначив президент.

 

Теги: #єс #фіндопомога #зеленський

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