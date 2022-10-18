Хлапук склав присягу народного депутата від "Голосу"

Максим Хлапук склав присягу народного депутата України, повідомив член парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Максим Хлапук склав присягу народного депутата України і приєднався до наших лав "Голосу", – написав Железняк у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, 17 жовтня Центральна виборча комісія розглянула заяву та необхідні документи Хлапука та зареєструвала її народним депутатом, обраним на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос". Він був включений до виборчого списку цієї партії за №22.

Хлапук був помічником колишнього народного депутата та спікера українського парламенту Андрія Парубія протягом трьох скликань Верховної Ради.

Хлапук став народним депутатом замість Рустема Умерова, 7 вересня призначеного на посаду керівника Фонду державного майна.