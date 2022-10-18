В Україні не бачать дружнього ставлення Китаю та Індії - Арахамія

В Україні не бачать дружнього ставлення до себе з боку Китаю та Індії, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми не бачимо дружнього ставлення. Вони намагаються дотримуватися нейтралітету. Періодично розмовляють про гуманітарні програми", - зазначив він.

"Я вважаю, що вони мають зайняти чийсь бік. Можливо, це в китайській філософії так і прийнято, хоча, якщо дотримуєшся нейтралітету, то не заявляй про це, а просто не продавай агресору жодних компонентів, жодної електроніки…", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про відносини Китаю та України.

Він наголосив, що щойно Росія перестане отримувати від Китаю компоненти для виробництва озброєння, то в неї залишиться конвенційна, дуже проста зброя і, відповідно, сильно просяде обороноздатність.

Арахамія також зазначив, що Україна отримує сигнали то про постачання до Росії через Казахстан китайських самоскидів, то ще чогось.

"Так, це не військова продукція, але ви ж розумієте, як шасі можна використовувати для РСЗВ (ракетна система залпового вогню - ІФ-У)", - сказав голова фракції.

За словами Арахамії, до Індії Україна має лише одне запитання - щодо закупівлі нафти. Він звернув увагу, що наразі після ухвалення американським Конгресом прайс-кепів щодо нафти, Індія змушена буде її купувати за найнижчою ціною, що "трохи знекровить російську економіку".