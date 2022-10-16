Бербок вважає підтримку ППО України нині важливішою, ніж постачання німецьких танків
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наразі вважає підтримку української системи ППО важливішою, ніж постачання німецьких бойових танків, повідомляють німецькі ЗМІ.
"Ми лише на початку тижня побачили, наскільки важливою є протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних обстрілів Києва було перехоплено, зокрема завдяки нашим поставкам зброї", - наводить ЗМІ слова Бербок в інтерв'ю телеканалу phoenix у кулуарах конференції федеральних делегатів Партії зелених.
Тому, зазначила міністр, "підтримка буде й надалі, особливо у сфері ППО".
Водночас Бербок вважає оснащення України танками другорядною справою. Наразі, заявляє глава МЗС ФРН, у рамках схеми обміну між країнами НАТО "вже є танки, які терміново потрібні Україні". "Крім того, через те, що українські війська просунулися далі на схід, було захоплено велику кількість російських танків, які тепер використовуватимуть", - заявила Бербок.
Як відомо, бундестаг уже кілька разів відкладав голосування щодо пропозиції про негайну передачу ЗСУ німецьких танків Leopard, про що наполегливо просить Київ.