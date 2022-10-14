Політика

13:58 14.10.2022

Зеленський та Науседа обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

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Зеленський та Науседа обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою, обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.

"На зв'язку з нашим другом, президентом Литви Гітанасом Науседою. Поговорили про ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, подальшу євроатлантичну інтеграцію. Прийняв привітання з Днем захисників і захисниць України", - написав Зеленський у твіттері.

Теги: #зеленський #науседа

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