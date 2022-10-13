Політика

17:10 13.10.2022

Україна заборонила участь у публічних закупівлях компаніям з РФ та РБ – депутат Підласа

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Україна заборонила участь у публічних закупівлях компаніям з РФ та РБ – депутат Підласа

Уряд ухвалив рішення про заборону здійснення публічних закупівель у компаніях, які пов’язані з Російською Федерацією, Республікою Білорусь та резидентами цих країн, повідомила на своїй сторінці в Facebook  народна депутатка Роксолана Підласа, заступниця голови парламентського комітету з питань економічного розвитку.

"Компанії, що мають в своїй структурі власності учасників/бенефіціарів із Росії та Білорусі так чи інакше виграли тендерів на 151 млн грн", - заявила народна депутатка.

За словами Підласої, в системі закупівель працюють понад 35 тисяч державних та комунальних органів влади та підприємств, які купують товари та послуги. Не всі замовники звернули увагу чи змогли уникнути закупівель у компаній, пов’язаних з Росією та Білоруссю.

Підласа додала, що ухвалений документ забороняє державним замовникам (зокрема, бюджетним організаціям) здійснювати закупівлі у постачальників, які пов’язані з РФ чи Білоруссю. Мова йде про державні компанії, юридичних та фізичних осіб, які зареєстровані у Росії та Білорусі, а також про юридичних осіб, де кінцевими бенефіціарними власниками є резиденти РФ і РБ.

Теги: #підласа

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