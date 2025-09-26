Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

Глава Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила про зустріч з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом, під час якої обговорила роботу механізму Ukraine Facility, а також нещодавно презентовану ініціативу Європейської комісії щодо "репараційного кредиту" під гарантії заморожених російських активів.

"Найважливіше для нас - Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту". Мова іде про пряму бюджету підтримку у розмірі ДО 130 млрд євро (тому, що з 175 млрд євро наявних у Бельгії заморожених російських активів - 45 млрд євро потрібно повернути країнам "Великої сімки" за надані ERA loans в 2025)", - написала Підласа у Facebook у п'ятницю за підсумками зустрічі.

Вона зазначила, що механізм "репараційного кредиту" передбачає, що де-факто російські гроші перейдуть в користування Україні, а де-юре право вимоги, зокрема, у формі безвідсоткових цінних паперів, залишиться у Центробанку РФ, тому Україна буде зобов’язана повертати цей кредит тільки тоді і якщо РФ виплатить репарації за шкоду завдану Україні. Підласа висловила переконання, що це не відбудеться ніколи.

Глава Бюджетного комітету українського парламенту також відзначила, що розмір фінансування може бути меншим ніж EUR130 млрд, оскільки, визначаючи розмір фінансування, ЄС буде орієнтуватись на підтверджену МВФ потребу в зовнішньому фінансуванні українського бюджету, а МВФ "буде наполягати на утриманні дефіциту бюджету в розумних межах".

"Крім того, не варто розраховувати, що ці гроші прийдуть одномоментно чи навіть за один рік. Імовірніше - надходження будуть розбиті на транші, як і зазвичай це відбувається з макрофінансовою допомогою ЄС. Попередньо рішення про "репараційний кредит" має увалюватись усіма країнами-членами одноголосно, що поки що накладає велику невизначеність на перспективи реалізації механізму", - написала Підласа.

Як повідомлялося, 10 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України за рахунок заморожених російських активів. "Нам потрібно терміново працювати над новим рішенням щодо фінансування військової відповіді та зусиль України на основі знерухомлених російських активів. Завдяки залишкам готівки, пов’язаним із цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит", - сказала вона під час щорічного звернення до Європейського парламенту.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час низки двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ 20 вересня у Копенгагені обговорив з колегами варіанти додаткової фінансової підтримки України, зокрема, можливість реалізації ініціативи щодо "репараційного кредиту".

Після цього Reuters з посиланням на чиновників ЄС, близьких до переговорів, повідомив, що "репараційний кредит" ЄС для України може скласти до EUR130 млрд, при цьому розмір кредиту буде остаточно визначений після оцінки МВФ фінансових потреб України у 2026 і 2027 роках.

Більша частина російських активів в Європі на суму близько EUR210 млрд знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Чиновники заявили, що EUR175 млрд активів в Euroclear вже погашені і перетворилися на готівку, яка може стати основою для нового кредиту. Але, за їх словами, перш ніж ЄС надасть кредит на репарації, він повинен погасити кредит G7 у розмірі EUR45 млрд, про який домовилися минулого року. За словами трьох посадовців, близьких до переговорів, для нового інструменту залишиться близько EUR130 млрд із залишку готівки, доступного для використання.