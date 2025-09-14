Інтерфакс-Україна
Події
12:55 14.09.2025

Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

Видатки українського бюджету на оборону у 2025 році зросли порівняно із минулим роком на 22,9% у доларовому виразі та у перерахунку на день складають $172 млн, повідомила глава Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Рівно рік тому я стояла в цій залі і я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету $140 млн. Зараз війна коштує $172 млн кожного дня", – сказала вона на щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Підласа уточнила, що ця цифра включає в себе зарплати військовослужбовців, боєприпаси, зброю, фінансову підтримку поранених військових, зниклих безвісті та сім’ї загиблих.

"Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це - найвищий показник в світі. І всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями", – наголосила Підласа.

Вона нагадала, що минулого року Росія витратила $150 млрд на війну з Україною.

"Реалістично ми не можемо зрівнятись з цією цифрою. Але ми прагнемо забезпечити щонайменше $120 млрд на оборону України в наступному році. Ця сума включає гроші державного бюджету України ($60 млрд) та військові поставки зброї та боєприпасів через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Данську модель та інші ($60 млрд)", – зазначила глава Бюджетного комітету.

На ї думку, враховуючи таку амбітну мету у $120 млрд настав час вивчити юридичні та практичні механізми використання прямої бюджетної підтримки від країн-партнерів на видатки оборони. Досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі. ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом, вважає Підласа.

"Я думаю, це буде набагато легше і політично прийнятніше зробити за рахунок російських грошей, а не коштом платників податків ЄС. Саме тому ідея "Репараційного кредиту", який оголосила президентка Єврокомісії – або будь-який інший план, що допоможе Україні покрити оборонні потреби – є більш ніж доречною", – додала глава Бюджетного комітету.

