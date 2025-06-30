Законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 449 млрд грн зареєстрований в Раді

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про збільшення видатків державного бюджету на 449 млрд грн, з яких 412,4 млрд грн будуть спрямовані на оборону, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

"Верховна Рада розгляне зміни до бюджету в найближчі 2 тижні", - написала вона в Facebook в понеділок.

За словами Підласи, 18,1 млрд грн планується спрямувати на збільшення резервного фонду, 4,6 млрд грн - на фінансування харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях,

Ще 3,4 млрд грн нададуть Мінцифри на нову програму для закупівлі техніки та обладнання, що тестиме перспективні defense tech-рішення, 3,1 млрд грн будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів для лікування держкоштом онкологічних захворювань, вірусних гепатитів, рідкісних орфанних захворювань, гемофілії тощо.

За словами Підласи, ще 2,77 млрд грн планується виділити для збільшення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій (теж Мінцифри), 1,5 млрд грн - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей, 1,16 млрд грн - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

Крім того, 0,8 млрд грн планується надати для продовження створення Національного військового меморіального кладовища та 0,65 млрд грн - Мін’юсту на оплату праці у пенітенціарній системі.

"Збалансували переважно ОВДП і перевиконанням доходів: 184,9 млрд грн - збільшення залучення коштів від ОВДП, 147,5 млрд грн - перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова йде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось), 65,1 млрд грн - зменшення витрат на погашення ОВДП", - зазначила Підласа і додала, що на 46,7 млрд грн зменшать видатки на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) - за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

Також на 3 млрд грн заплановане зменшення витрат на забезпечення гарантованих державою боргів та на 2,6 млрд грн – скорочення інших видатків (суттєво тут – скорочення на 900 млн грн з програми "помічник ветерана" через зміну підходів до підтримки ветеранів.

"Решта скорочень – з кожної хати по нитці", - зазначила голова комітету.

Підласа підкреслила, що з 1 серпня 2025 року пропонується передавати на закупівлю військової техніки Міноборони кошти з ліцензій від грального бізнесу та лотерей (раніше вони йшли на програми МОН, МОЗ і Мінмолодьспорту), і третину коштів "військового ПДФО", які раніше йшли на Держспецзв’язку.

За інформацією, яку надала Підласа, ці гроші вже враховані в 412,4 млрд грн, просто додатково зафіксовано в тексті.

Наостанок, пропонується дозволити місцевим бюджетам використовувати залишки коштів від додаткової дотації з державного бюджету на закупівлю шкільних автобусів та облаштування укриттів в школах.