Економіка
18:16 17.10.2025

Бюджетний комітет Ради рекомендував до 1-го читання проєкт держбюджету-2026 з пропозицією збільшити видатки на оборону

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік та запропонував низку змін, повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа.

За словами Підласи, комітет пропонує розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" СБУ та СЗР

Щодо сфери освіти, пропонується розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%, вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Також 500 млн грн пропонується спрямувати на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій.

У сфері охорони здоров’я комітет рекомендував розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету).

Крім того, пропонується визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестпроекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн.

Підласа зазначила, що комітет надав кілька рекомендацій для місцевих бюджетів: при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу, опрацювати питання погашення різниці в тарифах, та розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад.

У соціальній сфері комітет рекомендував уряду подати законопроект про спецпенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах) й збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО.

Щодо підтримки бізнесу, пропонується додатково спрямувати щонайменше 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, 1 млрд грн - на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни.

Підласа додала, що рекомендовано розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

Як повідомлялось, уряд вніс проєкт держбюджету-2026 в Раду в ніч на 16 вересня, коли стікав термін його подачі. В бюджет закладено видатки 4,8 трлн грн (+415 млрд грн до держбюджету-2025) та доходи 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн); а його дефіцит оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). На оборону передбачено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) (+168,6 млрд грн .

За інформацією Підласи, робоча група в складі Бюджетного комітету Ради опрацювала 3339 поправок від нардепів до проєкту держбюджету-2026, їх орієнтовна вартість перевищує 7,1 трлн грн.

Теги: #держбюджет #верховна_рада #підласа

