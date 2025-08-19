Інтерфакс-Україна
Події
10:15 19.08.2025

Рада у вівторок розгляне створення дорадчої групи експертів для обрання кандидатів на посади членів Рахункової палати - Підласа

Верховна Рада у вівторок, 19 серпня, має розглянути створення дорадчої групи експертів, яка обиратиме кандидатів на посади 6 нових членів Рахункової палати (РП), повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Новий закон "Про Рахункову палату" і незалежний конкурс для відбору членів Рахункової палати в 2024 році були вимогою МВФ і США. Зараз утворення дорадчої групи експертів - також наше зобов’язання в Меморандумі з МВФ (хоч і не є структурним маяком)", - написала очільниця комітету в вечері понеділка в Facebook.

Підласа нагадала, що ЄС і Великобританія надали кандидатури міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору, серед них Ігорс Лудборжс (Латвія, член Європейського суду аудиторів, з 1994 року сертифікований аудитор), Паскаль Муньє (Франція, старший аудитор Рахункової палати Франції, має 24 роки аудиторського досвіду), а також Лі Самерфілд (Великобританія, директор в Національному офісі аудиту Великобританії, має 25 років досвіду в аудиті держпрограм, зокрема в оборонній сфері).

Далі, згідно із законом, Рада рейтинговим голосуванням обирає трьох українських експертів з пропозицій фракцій та затверджує постанову про склад дорадчої групи експертів.

В коментарях до публікації Підласа уточнила, що комітет вніс на розгляд всі кандидатури фракцій, зокрема Олександру Бетлій від "Голосу", Олександра Бойка від "Слуги народу", Ірину Іванову від "Європейської солідарності", Людмилу Ловінську від "Довіри", Мирославу Масляк від "За майбутнє" та Олександра Рожко від "Слуги народу".

Після цього почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати (впродовж тижня з моменту голосування в Раді і триває 30 днів).

Голова комітету уточнила, що членом РП може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє українською та англійською/французькою мовами, має щонайменше ступінь магістра, загальний стаж роботи 7+ років, стаж роботи у сфері держконтролю (аудиту), економіки, фінансів або права 5+ років та бездоганну ділову репутацію.

