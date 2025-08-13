Бюджетний комітет ВР схвалив проєкт змін держбюджету-2025 до 2-го читання та лишив пропозицію переспрямування доходів Києва

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на засіданні у середу рекомендував народним депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт №13439-3 щодо збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік з нормою щодо переспрямування 8 млрд грн доходів міста Київ, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

"Додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – скорочення обслуговування держборгу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", - написала голова комітету в Facebook у середу.

Вона також зазначила, що Верховна Рада розгляне цей проєкт закону наступного тижня.

Згідно з оприлюдненою нею інформацією, тепер законопроєкт стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей пропонується збільшити на 25,7 млрд грн поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), на 4,3 млрд грн видатки для Мінцифри (нова програма закупівлі спецтехніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах та гранти на розвиток defense tech), ще 4,6 млрд грн планується спрямувати на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях.

Крім того, ще 3,2 млрд грн буде спрямовано на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо (з правкою щодо виділення коштів на лікування дітей з м'язовою дистрофією Дюшена).

Місцевим бюджетам також нададуть 1,5 млрд грн для субвенції для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей, 1,2 млрд грн спрямують на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

За її словами, до другого читання у проєкті закону передбачені рішення для підтримки ВПО: 1 млрд грн буде перерозподілено на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО. Також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

"Принагідно нагадаю, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів і ці гроші (крім гранту від Великобританії) поки що не можна спрямовувати на потреби оборони", - наголосила Підласа.

Нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") зазначив, що комітет "провалив" дві правки - щодо збереження у повному обсязі зарахованих надходжень від податку на прибуток до бюджету м. Києва та перенесення періоду вилучення з 1 серпня до 1 жовтня 2025 року.

"Намагались протягнути на голосування пограбунок на 8 млрд минулого засідання, але побоялись після історії з НАБУ та САП. Зараз знову почалось", - написав він у Телеграм-каналі.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") зауважив, що представники влади запевняли, що до скорочення видатків держбюджету-2025 мало б призвести об’єднання міністерств, яке відбулось у липні, та аудит видатків.

Як повідомлялось, уряд наприкінці червня запропонував парламенту збільшити видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн. Відповідний законопроєкт №13493-3, підготовлений на базі урядового, Верховна Рада прийняла у першому читанні 16 липня. Ним передбачене збільшення видатків для сектору безпеки і оборони 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн - загальний фонд.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.