Ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році – Підласа

Україна через потребу у зовнішньому фінансуванні в $40 млрд очікує від Міжнародного валютного Фонду (МВФ) продовження й посилення фінансової підтримки у 2026 році, заявила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

"Ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році. Тому що як народний депутат можу звернути на це увагу: в 2025 році МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною на $20 млрд, з яких $12 млрд було initial disbursement (первинної виплати – ІФ-У)", - звернулася Підласа до голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея під час бюджетної дискусії, організованої Центром економічної стратегії у п’ятницю.

Як зауважила очільниця бюджетного комітету, для того, щоб залучити понад $6 млрд, Україні довелося пройти вісім переглядів програми EFF, що, на її думку, свідчить про значний потенціал для подальшої співпраці з МВФ та іншими партнерами, які підтримують український бюджет.

Наразі, за її словами, немає підстав вважати, що потреба України у зовнішньому фінансуванні на наступний рік зменшиться. Навіть колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що обсяг необхідної підтримки залишається на рівні понад $40 млрд, прокоментувала Підласа.

Зокрема, вона нагадала, що, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно висловлювала занепокоєння щодо покриття непрофінансованої частини цієї суми у $19 млрд.

"Я думаю про те, що це не має бути лише проблемою Європейського Союзу", - зауважила нардепка.

Підласа також прокоментувала, що суттєвих змін у структурі фінансування не очікується. За її словами, у 2024 році, як і в усі попередні роки після початку повномасштабного вторгнення, понад 70% надходжень до державного бюджету забезпечувала міжнародна підтримка. І поки тривають активні бойові дії, така пропорція зберігатиметься.

Як повідомлялося, Україна отримала дев’ятий транш $500 млн від МВФ, наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні $10,6 млрд.