Політика

17:24 08.10.2022

Кабмін запровадив узгодження спецпредставниками проєктів вказівок з питань придністровського врегулювання, а також країн третього світу

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Кабмін запровадив узгодження спецпредставниками проєктів вказівок з питань придністровського врегулювання, а також країн третього світу

Кабінет Міністрів запровадив узгодження спеціальними представниками України проєктів вказівок, що стосуються питань придністровського врегулювання, а також Близького Сходу та Африки, Латинської Америки й Карибського басейну.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, внесено зміни до Порядку підготовки проєктів директив, вказівок та технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їхніми результатами.

Так, впроваджено узгодження спеціальними представниками України проєктів вказівок і технічних завдань, що стосуються питань придністровського врегулювання, Близького Сходу і Африки, Латинської Америки і Карибського басейну.

 

Теги: #кабмін #зовнішня_політика

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