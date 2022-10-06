Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру – Зеленський

Європейська політична спільнота може стати спільнотою миру, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Шановні лідери Європи! На цій нашій першій зустрічі в такому форматі хочу вас привітати із заснуванням нашої нової політичної ініціативи. Привітати вас із тим, що завдяки їй ми з вами отримали не просто ще один формат співпраці в Європі, ми отримали дуже потужну можливість повернути мир у Європу", – заявив Зеленський, виступаючи з відеозверненням на саміті Європейської політичної спільноти у Празі.

Він наголосив, що європейська політична спільнота має реальну можливість стати європейською спільнотою миру.

"Миру - того, що так потрібно Україні. Того, що потрібно абсолютно кожній країні, які тут представлені сьогодні", - сказав президент.

Глава Української держави також звернув увагу на те, що на саміті нема представники Росії.

"Держави, яка географічно ніби й належить до Європі, але з точки зору своїх цінностей і поведінки є найбільш антиєвропейською у світі", - сказав він.

За словами Зеленського, зараз позиції України та лідерів Європи досить сильні, щоб направити всю можливу міць Європи для завершення війни та гарантування довгострокового миру – для України, Європи, світу.

"Україна – це лише перше поле бою, на яке вийшла Росія. І саме в Україні треба її перемогти. За 225 днів повномасштабної війни ми вже показали, що Європа може впливати на питання війни та миру. А тепер – усі разом – ми маємо зробити так, щоб формулу війни було повністю заблоковано, а формулу миру – повністю реалізовано", - зазначив президент.

"Тож зробімо це! Нехай сьогоднішній день стане початковою точкою. Точкою, від якої Європа та весь вільний світ пройдуть у гарантований мир для всіх нас. Це можливо", - додав він.