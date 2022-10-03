Політика

15:30 03.10.2022

Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни - глава Міноборони Литви

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Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Delfi.

"Найголовніше - це не спрощені процедури прийому в НАТО, які були застосовані до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн - згода про те, що цю країну можна прийняти в НАТО і сам процес має розпочатися незалежно від війни", - наводить слова Анушаускаса. Delfi.

За його словами, у цьому випадку країни Заходу не можуть залишатися на тій самій позиції, що й до війни. Міністр наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути підвищені вже наразі.

"Литва підтримує політику відкритих дверей, тому Україна може розраховувати на нашу беззастережну підтримку, навіть якщо це здається важкою ціллю", - наголосив Анушаускаса.

 

Теги: #нато #литва #україна

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