Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" 1-2 жовтня.

Так, 86% опитаних підтримали вступ України до Євросоюзу в разі проведення референдуму з цього питання (проти виступають – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів і вікових груп.

При цьому рівень підтримки вступу до НАТО серед українців наразі найвищий за всю історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83% опитаних, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 року підтримували вступ до альянсу 76% респондентів.

"На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймають жителі сходу країни (69% - за вступ, 9% - проти, 17% - не прийшли б на голосування). Незважаючи на це, порівняно з попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до альянсу серед жителів цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%)", - ідеться у пресрелізі за результатами опитування, оприлюдненого в понеділок.

Опитування "Динаміка зовнішньополітичних настроїв населення" проводила соціологічна група "Рейтинг" 1-2 жовтня 2022 року. Методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 громадян України віком від 18 років та старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.