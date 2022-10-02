Політика

19:41 02.10.2022

Рада на найближчому засіданні проголосує за законопроєкт про націоналізацію російського майна

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Рада на найближчому засіданні проголосує за законопроєкт про націоналізацію російського майна

Верховна Рада планує на найближчому засіданні проголосувати за законопроєкт щодо націоналізації російського майна, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук

"У Верховній Раді розглядатиметься новий законопроєкт, який пропонує абсолютно спрощену систему, яка стосуватиметься повної конфіскації майна у всіх осіб, які є резидентами Російської Федерації, яке належить Російській Федерації як суб'єкту міжнародного права... Думаю, що на найближче засідання Верховної Ради він обов'язковий буде винесено та проголосовано, як і обіцяв президент України", - сказав він на брифінгу в неділю.

Крім того, за словами Стефанчука, Рада наразі працює над підготовкою ініціативи щодо позбавлення Росії так званого державного імунітету стосовно рішень суду щодо неї.

Як очікується, понад 900 об'єктів, які належать Росії та список яких підготував Кабмін, будуть націоналізовані за особливою процедурою.

 

 

Теги: #рф #рада #майно #націоналізація

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