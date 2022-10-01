Політика

19:38 01.10.2022

Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України – Кулеба

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Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України – Кулеба

З огляду на кардинальну зміну ситуації Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу України до Альянсу, адже саме в Україні зараз вирішується майбутнє євроатлантичного простору, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", - наголосив міністр, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба висловив переконання, що звернення до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції України.

"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", - наголосив він.

Міністр також нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, традиційно скептично налаштованих на це питання, теж була вкрай стримана.

"Але, зрештою, ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми набули статусу кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка також змінює логіку та динаміку процесу", - упевнений він.

Кулеба наголосив, що Україна сьогодні є державою, яка, незважаючи на війну, продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та дочками, захищаючи демократію.

Він зазначив, що зараз м'яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити перелік кроків, які Україні потрібно виконати для успішного завершення процесу інтеграції, Україна готова їх виконати.

 

 

Теги: #нато #україна #вступ #позиція

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