Політика

21:25 30.09.2022

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

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Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей РФ

Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексії чотирьох областей Росією, заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

"Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексії чотирьох областей Росією. Ізраїль багаторазово повторював цю чітку позицію, зокрема й останніми днями", - йдеться у повідомленні МЗС Ізраїлю у твіттері в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #рф #ізраїль #позиція #анексія

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