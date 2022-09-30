Політика

21:21 30.09.2022

Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

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Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

Так зване "приєднання" Росією українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, порушення міжнародного права, і воно ніколи не буде визнано, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

"Японія рішуче засуджує "приєднання" Росією регіонів в Україні. Це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, порушення міжнародного права і ніколи не буде визнано", - написав Кішіда у твіттері у п'ятницю.

Він наголосив, що Японія не може миритися з будь-якими спробами в односторонньому порядку змінити статус-кво силою.

"Ми ще раз наполегливо закликаємо Росію негайно припинити агресію", – додав він.

 

 

 

Теги: #рф #японія #позиція #анексія

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