Політика

21:12 30.09.2022

Декларація про приєднання до РФ областей України не має ні юридичного, ні політичного значення – лідер партії "Брати Італії" Мелоні

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Декларація про приєднання до РФ областей України не має ні юридичного, ні політичного значення – лідер партії "Брати Італії" Мелоні

Декларація про приєднання до Російської Федерації чотирьох областей України після псевдореферендумів не має ні юридичного, ні політичного значення, заявила лідер партії "Брати Італії" Джорджа Мелоні, яка здобула перемогу на парламентських виборах.

"Декларація про приєднання до Російської Федерації чотирьох областей України після фарсових референдумів, проведених в умовах насильницької військової окупації, не має ні юридичного, ні політичного значення", - йдеться у заяві Мелоні.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін, "укотре демонструє своє неоімперіалістичне бачення радянського зразка, що загрожує безпеці всього європейського континенту".

"Це чергове порушення Росією правил співіснування між націями підтверджує необхідність компактності та єдності західних демократій", - йдеться у заяві.

 

 

 

Теги: #італія #заява #мелоні

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