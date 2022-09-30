Україна проводила попередні консультації з НАТО до подання заявки на вступ до блоку - Подоляк

Україна проводила попередні консультації з НАТО до подання заявки на вступ до військово-політичного блоку, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Попередні консультації справді проходили протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб держав, і блоку НАТО", – розповів Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, наразі тривають інтенсивні переговори з блоком про вступ України.