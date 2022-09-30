Столтенберг: Ми не бачимо змін ядерних позицій Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що альянс не спостерігає змін у позиціях ядерної зброї, якою загрожує президент Росії Володимир Путін.

"Ми займаємося моніторингом того, що робить Росія, і ми не бачили змін у їхньому ядерному розміщенні. Ми маємо бути уважними і ми обмінюємося інформацією", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції.

Він знову повторив, що у разі застосування ядерної зброї Росією проти України "будуть серйозні наслідки". "Наслідки ядерного удару будуть значними. Ніхто не може виграти ядерну війну", - озвучив Столтенберг своє переконання.

При цьому генсек констатував, що НАТО "не є стороною конфлікту, ми підтримуємо Україну, але це не робить нас учасниками конфлікту – ми підтримуємо суверенну націю в їхньому праві на самооборону".