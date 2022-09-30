Політика

19:47 30.09.2022

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії подальшу підтримку України

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив у п'ятницю з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою подальшу підтримку України.

Як повідомляє пресслужба президента, першочергову увагу співрозмовники приділили реакції міжнародної спільноти на незаконні псевдореферендуми, які Росія провела на тимчасово окупованих територіях України.

Зеленський подякував Кішіді за чітку підтримку Японією суверенітету та територіальної цілісності України. Було наголошено на важливості засудження прем'єр-міністром Японії ядерного шантажу з боку Росії під час його виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Цінуємо ці потужні сигнали підтримки України та тиску на агресора", – наголосив президент.

Глава держави високо оцінив безпрецедентне для Японії надання Україні нелетальної військової допомоги, а також значну фінансову та гуманітарну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Розраховуємо, що ця важлива та всебічна підтримка України продовжуватиметься і поглиблюватиметься. До повної перемоги над агресором", – зазначив Зеленський.

Співрозмовники окремо торкнулися питань надання макрофінансової допомоги Україні в умовах агресії, що триває, і наголосили на важливості її повноформатного продовження.

Володимир Зеленський та Фуміо Кішіда обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонніх відносин. Глава держави висловив сподівання, що Японія активно приєднається до повоєнного відновлення України. Було також наголошено на важливості подальшої реалізації Японією розпочатих великих інфраструктурних проектів в Україні.

Президент висловив сподівання на плідну взаємодію з Японією під час її головування у "Групі семи" у 2023 році та запросив Фуміо Кішіду відвідати Україну з візитом.

Глава держави також подякував Прем'єр-міністру Японії за зустріч із першою леді України Оленою Зеленською, яка пройшла на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

 

 

Теги: #україна #японія #допомога #підтримка

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