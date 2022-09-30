Україна має зосередитися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО – Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав стратегічне рішення подати заявку на членство України в НАТО і закликав об'єднати зусилля для якнайшвидшого приєднання до Альянсу.

"Північноатлантичний альянс – це єдина надійна гарантія безпеки нашої держави. Тому потрібно об'єднатися, відкинути всі розмови про "форуми з безпеки" та сконцентруватися на якнайшвидшій процедурі вступу до НАТО", – заявив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Я докладав і докладатиму всіх зусиль для того, щоб Україна приєдналася до Альянсу якнайшвидше", - додав він.