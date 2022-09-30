Столтенберг: Якщо РФ припинить воювати – буде мир, якщо Зеленський і Україна припинять воювати –Україна перестане існувати як незалежна держава

Якщо Росія припинить воювати – буде мир, якщо президент України Володимир Зеленський та Україна припинять воювати – то Україна перестане існувати як незалежна держава, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми закликаємо президента Путіна припинити війну, він відповідальний за те, що її розв'язав, і на ньому лежить відповідальність її припинити. Якщо Росія припинить воювати – буде мир. Якщо Зеленський та Україна припинять воювати – то Україна перестане існувати як незалежна держава", - сказав Столтенберг на пресконференції у Брюсселі в п'ятницю.

Генсек зазначив, що нелегальна анексія українських територій нічого не змінює у природі цієї війни.