27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

Члени Європейської ради заявили, що рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Ми рішуче відкидаємо та беззастережно засуджуємо незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, основні принципи, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві, Росія ставить під загрозу глобальну безпеку", - йдеться у заяві на сайті Євроради у п'ятницю.

Держави-члени заявили, що не визнають і ніколи не визнають ні незаконні "референдуми", організовані Росією як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, ні їхні сфальсифіковані та незаконні результати.

"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитися від цієї незаконної анексії", - зазначено в документі.

Наголошується, що перед агресивною війною Росії, а також останньою ескалацією з боку Москви Європейський Союз рішуче підтримує Україну та її народ.

"Ми непохитні у нашій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Україна здійснює своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - зазначили країни.

Зазначається, що ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія хибного подання території України як території Росії і заяви про те, що війна наразі може відбуватися на території Росії, не похитнуть рішучості країн ЄС.

"Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну. Ми знову заявляємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві.