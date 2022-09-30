Політика

16:22 30.09.2022

27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

2 хв читати
27 країн ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України - заява

Члени Європейської ради заявили, що рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Ми рішуче відкидаємо та беззастережно засуджуємо незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, основні принципи, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві, Росія ставить під загрозу глобальну безпеку", - йдеться у заяві на сайті Євроради у п'ятницю.

Держави-члени заявили, що не визнають і ніколи не визнають ні незаконні "референдуми", організовані Росією як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, ні їхні сфальсифіковані та незаконні результати.

"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати жодної юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ - це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитися від цієї незаконної анексії", - зазначено в документі.

Наголошується, що перед агресивною війною Росії, а також останньою ескалацією з боку Москви Європейський Союз рішуче підтримує Україну та її народ.

"Ми непохитні у нашій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Україна здійснює своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - зазначили країни.

Зазначається, що ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія хибного подання території України як території Росії і заяви про те, що війна наразі може відбуватися на території Росії, не похитнуть рішучості країн ЄС.

"Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії Росії. Вони ще більше посилять тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну. Ми знову заявляємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві.

Теги: #єврорада #анексія #території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 30.09.2022
Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

Президент Єврокомісії: Проголошена Путіним незаконна анексія нічого не змінить – це українські землі

16:26 30.09.2022
Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

Путін заявив про "приєднання" до Росії Донецька, Луганська, Херсонської та Запорізької областей України, інші країни світу заявили про нікчемність прийнятих рішень

20:39 21.09.2022
Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

Прем'єр-міністр України провів зустріч із президентом Європейської ради

08:18 11.09.2022
ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

ЗС України самі мають визначати спосіб звільнення територій, окупованих до 24 лютого – Салліван

13:24 27.07.2022
Не готові до територіальних поступок для досягнення миру вже 84% українців – соцопитування КМІС

Не готові до територіальних поступок для досягнення миру вже 84% українців – соцопитування КМІС

21:46 23.07.2022
Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина – президент Євроради

Росія винна у продовольчій кризі, тільки на ній лежить провина – президент Євроради

06:46 04.07.2022
Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

22:22 23.06.2022
Євросоюз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років – Зеленський на Єврораді

Євросоюз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років – Зеленський на Єврораді

21:01 23.06.2022
Затримка з ухваленням рішення щодо статусу кандидата для України викликана бажанням деяких країн ЄС надати такий самий статус Боснії та Герцеговині

Затримка з ухваленням рішення щодо статусу кандидата для України викликана бажанням деяких країн ЄС надати такий самий статус Боснії та Герцеговині

17:07 23.06.2022
У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

У Брюсселі розпочалося засідання Євроради, на якому, як очікується, Україна набуде статусу кандидата в ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Довибори до Конгресу США за будь-якого результату не вплинуть на підтримку України - Кулеба

Зеленський візьме участь у першому саміті Європейської політичної спільноти через відеозв'язок, повідомляють у Брюсселі

Відповіддю на російські псевдореферендуми має бути посилення військової та фінансової підтримки України – Зеленський за підсумками розмови з Трасс

Зеленський і Шольц обговорили проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України

Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

ОСТАННЄ

Не бачу жодного уряду Європи, який може відмовитись від підтримки України, - Кулеба

Довибори до Конгресу США за будь-якого результату не вплинуть на підтримку України - Кулеба

Молдова не визнає результатів псевдореферендумів в окупованій РФ частині України - президент

Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

Зеленський візьме участь у першому саміті Європейської політичної спільноти через відеозв'язок, повідомляють у Брюсселі

Трагедія Бабиного Яру схожа на злочини російських окупантів проти українців - Порошенко

Єврокомісія пропонує заборонити імпорт сталевої продукції з РФ, постачання в Росію побутових товарів і напівпровідників

Боррель: ЄС рішуче засуджує фіктивні "референдуми", результати яких не можуть мати юридичних наслідків

Відповіддю на російські псевдореферендуми має бути посилення військової та фінансової підтримки України – Зеленський за підсумками розмови з Трасс

Зеленський і Шольц обговорили проведення РФ псевдореферендумів на окупованих територіях України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА