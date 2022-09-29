Подоляк: Суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається

Анонсована РФ "церемонія входження" окупованих територій України не має жодного юридичного сенсу, суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Кремлівське фрик-шоу". Анонсована "церемонія входження" немає жодного юридичного сенсу. Адже суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти до країни, що мобілізовано розпадається. Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавішим: контрнаступ, деокупація, трибунал", - написав він у твіттері.