Політика

13:30 29.09.2022

Зеленський візьме участь у першому саміті Європейської політичної спільноти через відеозв'язок, повідомляють у Брюсселі

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Зеленський візьме участь у першому саміті Європейської політичної спільноти через відеозв'язок, повідомляють у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у першому саміті Європейської політичної спільноти (ЄПС), який відбудеться 6 жовтня у Празі. Від України на форумі буде прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні участь Зеленського очікується за допомогою відеозв'язку, що ми чудово розуміємо. Фізично там буде прем'єр-міністр Шмигаль", - сказав журналістам, анонсуючи майбутній захід, високопоставлений європейський чиновник.

За його словами, в роботі саміту, який розпочнеться о 13.00 і триватиме до пізнього вечора, очікується участь 44 лідерів. "Запрошено 44 гостя – ми отримали позитивну реакцію від усіх, хоча дехто з них іще не дав остаточної відповіді. Саміт розпочнеться з пленарного засідання, яке відбудеться з 13.00 до 14.00 з кількома виступами – виступить прем'єр-міністр Чехії, буде зв'язок із Зеленським, і ми плануємо надати більше часу (для виступів) для країн-членів ЄС. Хто саме говоритиме – ще обговорюється", - розповів співрозмовник журналістів.

Далі заплановано круглі столи. "Це концепція, яку було використано на саміті з Африканським союзом. Ідея – зібрати разом кількох лідерів – 10-12, щоб обговорити конкретні питання. Ми очікуємо чотири круглі столи та двічі – з аналогічними питаннями – у нас будуть круглі столи з питань миру, безпеки та стабільності в Європі, на кожному з них буде 10 лідерів. І друге питання – енергетика та зміна клімату. Ми також очікуємо на питання міграції. Далі буде час для двосторонніх переговорів до робочої вечері, яка запланована з 19.30 до 21.30", - продовжив він.

Високопосадовець ЄС зазначив, що мета саміту – це просування єдності та солідарності "на цій географічній арені". "Звісно, ми знаємо, що є різні позиції, іноді навіть конфліктні, але важливо щоб люди говорили одне з одним. Мета саміту – створити політичну платформу для діалогу. Глобальна мета – для просування стабільності, безпеки та процвітання на всьому континенті", - сказав він.

За підсумками засідання ухвалення письмової декларації не очікується, але "будуть спільні послання із самого засідання, у дусі єдності, щоб просувати політичний діалог із питань, які становлять спільний інтерес". "Ми хочемо досягти посилення взаєморозуміння, прогресу щодо спільних підходів і працювати над наступним самітом ініціативи спільних інтересів. Ми очікуємо, що лідери висунуть свої ідеї, проєкти та пропозиції, щоб посилити співпрацю в різних сферах - міграції, безпеки, економіки чи енергетики. Тож письмової заяви не буде, але буде спільний месидж, зокрема і про підтримку України", - пояснив чиновник.

При цьому співрозмовник журналістів констатував, що ЄПС – "це нове, і тому залишається багато питань". "Лідери мають це разом обговорити, це міжурядовий процес, а не "ЄС плюс" формат, де ми допомагаємо у створенні цієї платформи… Чи будуть наступні засідання – це питання обговорюватиме лідер, але є розуміння, що буде. Питання – де і коли. З боку ЄС є розуміння того, що це має бути в країні, яка не є членом ЄС. Коли йдеться про те, як часто проводити такі засідання, то одні кажуть – раз на шість місяців, інші – раз на рік. Ми маємо провести два-три засідання, щоб подивитися, чи це працює", - деталізував він.

На саміт ЄПС запрошені лідери всіх країн - членів ЄС та лідери України, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Косово, Республіка Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, президент Європейської Ради, президент Європейської Комісії. ЄПС не замінює наявні організації, структури або процеси в плані інтеграції з ЄС і не ставить за мету створення нових.

Теги: #самміт #зеленський #єпс

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