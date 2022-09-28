Політика

20:57 28.09.2022

Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

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Зеленський подякував Гутеррешу за невизнання незаконних "референдумів" в окупованих районах України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та обговорив із ним проблематику ядерної безпеки у контексті ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

"Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі у середу.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, співрозмовники високо оцінили реалізацію за останні два місяці зернової ініціативи, яка дозволила розблокувати експорт української агропродукції і пом'якшити світову продовольчу кризу, та висловили спільне переконання у необхідності продовження та розширення цієї ініціативи під егідою ООН.

Також було розглянуто проблематику ядерної безпеки у контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС та обговорено черговий візит до України генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

 

 

 

Теги: #референдум #президент #оон

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