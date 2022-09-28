Політика

18:53 28.09.2022

Стефанішина та Варгеї обговорили виконання рекомендацій Єврокомісії та рух України в рамках антикорупційних реформ

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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та європейський комісар з переговорів про розширення та європейської політики сусідства Олівер Варгеї обговорили виконання семи рекомендацій Єврокомісії та рух України в рамках антикорупційних реформ.

"Ми обговорили виконання семи рекомендацій Єврокомісії, рух у рамках антикорупційних реформ, ухвалення відповідного законодавства. Обговорили звіт Європейської комісії щодо виконання наших зобов'язань з адаптації законодавства, який буде оприлюднено у грудні цього року, який стане дорожньою картою до початку відповідних переговорів із Європейським Союзом", - сказала Стефанішина на пресконференції у Києві у середу за результатами зустрічі з європейським комісаром з переговорів про розширення та європейської політики сусідства Олівером Варгеї.

Сторони також обговорили фінансову допомогу Україні.

"Сподіваюся, що вже на початку 2023 року ми матимемо хороші результати, пов'язані з додатковою фінансовою допомогою. А також сподіваємося, що Європейський Союз все ж зможе досягти консенсусу щодо подальшого санкційного тиску на РФ", - додала вона.

У свою чергу єврокомісар наголосив, що з огляду на набуття Україною статусу кандидата сторонам необхідно поглибити діалог.

Теги: #україна_єс #варгеї #стефанішина

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