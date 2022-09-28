Політика

18:38 28.09.2022

Єврокомісія пропонує внести до санкційного листа посібників проведення псевдореферендумів, високих чинів Міноборони РФ та інших

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Єврокомісія пропонує внести до санкційного листа посібників проведення псевдореферендумів, високих чинів Міноборони РФ та інших

Європейська комісія пропонує у восьмому пакеті санкцій для Росії через нову ескалацію війни в Україні розширити список осіб, до яких увійдуть високі посадові чини Міноборони РФ, причетні до проведення псевдореферендумів, олігархи та пропагандисти.

Про це в середу в Брюсселі повідомив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"ЄС не визнає цих псевдореферендумів, які є порушенням міжнародного права. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми розширюємо список осіб та компаній – реагуючи на останню ескалацію, ми пропонуємо вжити додаткових обмежувальних заходів для тих, хто підтримує, спрощує чи отримує вигоди від вторгнення в Україну", - описав він список.

За словами Борреля, до списків увійдуть ті, хто "причетний до російської окупації та незаконної анексії території України". "Ми пропонуємо внести проксі російської влади в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, росіян, які причетні до організації псевдореферендумів у цих чотирьох окупованих територіях України", - анонсував він.

Єврокомісія також пропонує внести до списку високопосадовців із російського оборонного відомства, а також тих, хто підтримує російські збройні сили, надаючи обладнання та зброю, зокрема ракети, винищувачі та обладнання цим 300 тисячам солдатів.

"Третє – ми продовжуємо переслідувати російських гравців, які поширюють дезінформацію про війну, особливо тих, хто поширює брехливу інформацію та вносить пожертвування до фондів в окупованих районах. У фінансовій категорії уже багато було зроблено, але ми додамо ще інші ключові постаті, серед яких не лише росіяни, а й ті, що беруть участь в обході санкцій", - додав високий представник.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄК "запроваджує нову категорію списку осіб, які оминають наші санкції". "Наприклад, якщо вони купують товари у ЄС, привозять їх до третіх країн і потім до Росії. Це є обхід наших санкцій, і цих осіб може бути внесено до списків", - пояснила вона.

Теги: #єврокомісія #санкції #псевдореферендум

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