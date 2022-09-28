Шольц закликав Путіна залишити ідею щодо застосування ядерної зброї - ЗМІ

Канцлер ФРН Олаф Шольц закликав президента РФ Володимира Путіна залишити ідею щодо застосування ядерної зброї у війні проти України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Шольца виданню Neuen Osnabrücker Zeitung.

"Як і президент США Джо Байден, я хочу чітко сказати Росії: залиште цю ідею!" - заявив канцлер.

Він також назвав часткову мобілізацію в РФ актом "відчаю і дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України".

"Володимир Путін міг би негайно припинити цю війну, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом", - додав глава німецького уряду.