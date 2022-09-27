ВР пропонують створити парламентський комітет, який контролюватиме діяльність правоохоронних органів та органів прокуратури

Народні депутати пропонують створити комітет Верховної Ради, який контролюватиме діяльність правоохоронних органів та органів прокуратури, а також посилити відповідальність за перешкоджання діяльності парламентаріїв.

Відповідний законопроєкт №8073 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт українського парламенту.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести зміни до ст. 188-19 Кодексу про адміністративні правопорушення, встановивши відповідальність за нерозгляд обов'язкових письмових рекомендацій комітету або письмового звернення комітету до правоохоронних органів та органів прокуратури з вимогою проведення перевірки та/або службового розслідування.

Законопроєкт також пропонує встановити відповідальність за заборону безперешкодно відвідувати приміщення правоохоронних органів та органів прокуратури членам парламентського комітету з питань нагляду за такими органами та не надання звітів, обов'язкових для розгляду Верховною Радою, про результати діяльності за попередній рік (зміни до ст. 351 Кримінального кодексу).

Крім того, пропонується створити комітет Верховної Ради, який опікуватиметься питаннями забезпечення контрольної функції парламенту за діяльністю правоохоронних органів та органів прокуратури.

Законопроєкт також пропонує встановити процедуру звітності перед Верховною Радою міністра внутрішніх справ щодо результатів діяльності МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує міністр, за календарний рік.