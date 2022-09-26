Політика

20:09 26.09.2022

Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

2 хв читати
Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що проведення в РФ мобілізації призведе до краху путінського політичного режиму, повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"Сьогодні дуже складні часи. Бо фейкові процеси, які вони називають "референдумами", лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв'язують агресору руки", – сказав Порошенко під час зустрічі на Харківщині з бійцями Сил Спеціальних Операцій, яким він передав дрони, генератори та іншу техніку.

"Мобілізація, яку вони оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії – для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту. На сьогодні вони могли втратити більше 40% свого особового складу", – констатував політик.

"Ця мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація – це така "м’ясна кампанія" по збільшенню кількості "м’яса", яке має надійти з росії… Для нас це – випробування, і сьогодні ми всі маємо об'єднатися, щоб дати відсіч ворогу", – додав нардеп.

При цьому він також зазначив, що оголошення мобілізації в РФ також означає, що "війна прийшла до Росії". "Раніше вони (громадяни РФ – ІФ) сиділи на диванах і давали доручення, яким чином вбивати українців, демонструючи диванно-телевізійний патріотизм. На сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на протести. Це початок кінця рашистського режиму", – переконаний Порошенко.

 

 

Теги: #рф #мобілізація #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 26.09.2022
Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

19:37 26.09.2022
Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

Мобілізовані громадяни РФ масово звертаються на гарячу лінію для здачі в полон

17:26 26.09.2022
У російському Іжевську в школі відкрили стрілянину: загинуло 15 людей, зокрема 11 дітей

У російському Іжевську в школі відкрили стрілянину: загинуло 15 людей, зокрема 11 дітей

11:05 26.09.2022
Подоляк описав мобілізацію по-російськи

Подоляк описав мобілізацію по-російськи

10:40 26.09.2022
Ми заявили росіянам, щоб вони припинили розмови про ядерну зброю - Блінкен

Ми заявили росіянам, щоб вони припинили розмови про ядерну зброю - Блінкен

09:27 26.09.2022
За добу окупанти втратили 500 осіб о/с, 15 танків, 25 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

За добу окупанти втратили 500 осіб о/с, 15 танків, 25 бойових броньованих машин - Генштаб ЗСУ

07:44 26.09.2022
Окупанти знову атакували Одесу дронами-камікадзе, два з них влучили у військовий об'єкт

Окупанти знову атакували Одесу дронами-камікадзе, два з них влучили у військовий об'єкт

07:22 26.09.2022
Зеленський закликав росіян не підкорятися злочинній мобілізації

Зеленський закликав росіян не підкорятися злочинній мобілізації

06:40 26.09.2022
Росія прискорила проведення псевдореферендуму через успіхи ЗС України на фронті

Росія прискорила проведення псевдореферендуму через успіхи ЗС України на фронті

06:30 26.09.2022
Близько 1,5 млн депортованих до Росії українців не можуть повернутися в Україну

Близько 1,5 млн депортованих до Росії українців не можуть повернутися в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР планує на одному з найближчих засідань ухвалити в цілому законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС – Стефанчук

Байден: США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України

Оголошенням про мобілізацію Путін намагається виправдати свої катастрофічні невдачі - прем'єр Британії

Ердоган: Обмін полоненими між РФ та Україною за посередництва Туреччини є важливим кроком до припинення війни

Глави МЗС України, Польщі та Великої Британії обговорили кроки щодо протидії російській агресії у тристоронньому форматі

ОСТАННЄ

Путін надав Сноудену російське громадянство

Ердоган виступив за організацію зустрічі Путіна та Зеленського - ЗМІ

ВР планує на одному з найближчих засідань ухвалити в цілому законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС – Стефанчук

Тимошенко: Демілітаризація та ядерне роззброєння РФ – це першочергове завдання цивілізованого світу

Туреччина прагне організувати переговори лідерів України та РФ для досягнення миру - глава МЗС

Зеленський про погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Не думаю, що він блефує

В Італії стартували парламентські вибори

Нам потрібні німецькі танки - Порошенко в ефірі Deutsche Welle

Байден: США ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України

Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА