Мобілізація в РФ призведе до краху режиму

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що проведення в РФ мобілізації призведе до краху путінського політичного режиму, повідомляється на сайті політсили в понеділок.

"Сьогодні дуже складні часи. Бо фейкові процеси, які вони називають "референдумами", лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв'язують агресору руки", – сказав Порошенко під час зустрічі на Харківщині з бійцями Сил Спеціальних Операцій, яким він передав дрони, генератори та іншу техніку.

"Мобілізація, яку вони оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії – для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту. На сьогодні вони могли втратити більше 40% свого особового складу", – констатував політик.

"Ця мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація – це така "м’ясна кампанія" по збільшенню кількості "м’яса", яке має надійти з росії… Для нас це – випробування, і сьогодні ми всі маємо об'єднатися, щоб дати відсіч ворогу", – додав нардеп.

При цьому він також зазначив, що оголошення мобілізації в РФ також означає, що "війна прийшла до Росії". "Раніше вони (громадяни РФ – ІФ) сиділи на диванах і давали доручення, яким чином вбивати українців, демонструючи диванно-телевізійний патріотизм. На сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на протести. Це початок кінця рашистського режиму", – переконаний Порошенко.