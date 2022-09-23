Політика

11:22 23.09.2022

Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

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Глава МЗС Китаю підтвердив повагу суверенітету і територіальної цілісності України - Кулеба

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердив повагу Китаєм суверенітету і територіальної цілісності України, а також його неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей.

"Я зустрівся з державним радником та міністром закордонних справ Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаєм суверенітету і територіальної цілісності України, а також його неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.

Теги: #китай #україна #суверенітет

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