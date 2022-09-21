Стано: Промова Путіна - ознака його розпачу на тлі невдач в Україні та сигнал міжнародній спільноті, що йому цікавий не мир, а війна

Оголошення президентом Росії Володимиром Путіним "референдумів" та часткової мобілізації - це ще одна ознака його розпачу на тлі невдач в Україні, як і сигнал міжнародній спільноті про те, що він зацікавлений у війні, а не у мирі.

Так у середу в Брюсселі на брифінгу прокоментував ранковий виступ Путіна представник Європейської комісії, прессекретар високого представника з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля Пітер Стано.

"Промова Путіна та його оголошення і про "референдуми", і про часткову мобілізацію - це ще один доказ щодо Путіна, що він не зацікавлений у мирі, але в ескалації військової агресії. Це ще одна ознака його розпачу щодо того, як просувається його агресія проти України, і, як я зазначив, це оголошення - це чіткий сигнал усьому міжнародному співтовариству, особливо під час цього важливого тижня засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку - це для них чіткий сигнал, що він зацікавлений лише у подальшому просуванні та продовженні цієї руйнівної війни, яка принесла так багато негативних наслідків у світових масштабах, не лише для України, де скоєно так багато звірств, а й негативні наслідки для кожної країни у світі, оскільки це живить продовольчу, енергетичну кризу", - заявив він.

Стано переконаний, що цей виступ "демонструє світовій спільноті, що він "не хоче вирішувати цю кризу, але зробити її ще глибшою і продовжувати цю війну". "Ця війна також має негативні наслідки і для населення Росії. Це атака не лише проти України, а й на всі основні засади міжнародного співтовариства, Хартії ООН й атака проти всіх країн, які бажають жити у мирі та які живуть відповідно до міжнародного права", - наголосив представник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи веде ЄС війну з Росією, Стано сказав: "Ми не ведемо війну з Росією, а підтримуємо Україну в її законному праві захищати себе та захищати своїх людей, свої території. Українці борються не лише за свої території та незалежність держави, але вони також борються за наші принципи та цінності, за повагу до міжнародного права, і ми підтримуємо Україну в цій боротьбі на 100%, тому що Путін атакує не лише Україну, він вирішив атакувати всю міжнародну спільноту, яка вірить у правила, на яких заснований наш мир".

Крім того, представник Європейської комісії Ерік Мамер звернувся до заяви президента ЄК Урсули фон дер Ляєн, яку вона зробила в Нью-Йорку до виступу Путіна, і яка стосувалася проведення "референдумів". "Вона знову підтвердила нашу позицію, що ми ніколи не визнаємо ці так звані референдуми, організовані на незаконно та брутально окупованих Росією територіях. Усі спроби Росії змінити кордони України йдуть проти Хартії ООН", - сказав він.