Посол Британії Сіммонс: Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не усунуть проблеми нерозуміння Путіним України

Президент РФ Володимир Путін, як і раніше, не розуміє українську сторону, і проведення оголошеної в РФ часткової мобілізації та незаконних "референдумів" на окупованих українських територіях вирішенню цієї проблеми не допоможуть, зазначає посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Дивилася виступ Путіна. Він досі відмовляється розуміти Україну. Часткова мобілізація та фіктивні референдуми не усувають цієї суттєвої слабкості", - написала Сіммонс у твіттері в середу.