Події

14:43 17.12.2022

Вторгнення РФ в Україну триває вже майже 300 днів, і РФ продовжує програвати - посол Великої Британії

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Вторгнення РФ в Україну триває вже майже 300 днів, і РФ продовжує програвати - посол Великої Британії

Російське вторгнення в Україну триває вже майже 300 днів, водночас український народ продовжує захищатися, а РФ продовжує програвати, зазначає посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Російське вторгнення в Україну триває вже майже 300 днів. Україна продовжує захищатися і РФ продовжує програвати. Так, я думаю, що це досить справедливий короткий зміст цього року", - написала посол в Twitter в суботу.

 

Теги: #велика_британія #сіммонс

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