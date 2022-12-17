Вторгнення РФ в Україну триває вже майже 300 днів, і РФ продовжує програвати - посол Великої Британії

Російське вторгнення в Україну триває вже майже 300 днів, водночас український народ продовжує захищатися, а РФ продовжує програвати, зазначає посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Російське вторгнення в Україну триває вже майже 300 днів. Україна продовжує захищатися і РФ продовжує програвати. Так, я думаю, що це досить справедливий короткий зміст цього року", - написала посол в Twitter в суботу.