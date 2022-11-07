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10:58 07.11.2022

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

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Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва, заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Ні, евакуація не планується. Ми тут із безпекою, яка дає нам можливість бути тут. Я тут уже кілька місяців, я живу в цій війні, як ви живете в цій війні. Безумовно, справедливо сказати, що обставини нашого від'їзду вже відрізняються від тих обставин, за яких ми вперше поїхали в лютому. І це не лише тому, що ми вважаємо загрозу менш серйозною: вона все одно серйозна. Зараз ми маємо краще уявлення і про потенціал України, і про потенціал Росії", - сказала Сіммонс в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що співробітники посольства готові змиритися багато з чим, щоб виконувати свою роботу.

"Я сказала б, що це щоденна розмова, як, мабуть, і для будь-якого українця, - враховувати обставини. Але ми готові змиритися багато з цим, щоб виконувати свою роботу. Поки що планів залишати Київ немає. І я думаю, що для багатьох людей, імовірно, дуже важливо, щоб ми залишилися", - наголосила Сіммонс.

За її словами, вона розуміє, що присутність посольства Британії в Києві важлива як сигнал для багатьох українців і для деяких країн.

"Так. Мені це говорять. Якось я пішла в магазин по покупки, а хтось дає мені здачу і запитує: "То ви не від'їжджаєте, правда"? Тому я знаю, що це важливо для багатьох звичайних українців і, звісно, для деяких країн зокрема. Я помічаю це. Це може створити тиск, відчуття, що, можливо, ви не можете поїхати, тому що тоді це надсилає сигнал. Ми всі маємо піклуватися про людей, і Міністерство закордонних справ Великої Британії зобов'язане піклуватися про нас усіх (громадян Британії - ІФ-У). Але ми дуже прагматичні щодо бажання бути тут. Я і мої колеги його мають. І я можу вам сказати, що наші зобов'язання досить сильні. Виявляється, ми досить сміливі. Й ми готові бути тут", - запевнила Сіммонс.

Теги: #посольство #київ #велика_британія #сіммонс

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