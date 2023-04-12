Посол Великої Британії: Якщо відео страти росіянами українського військовополоненого було оприлюднено для залякування, то вийшло навпаки

Поширене в мережі відео страти українського військовослужбовця має бути додано до списку обвинувачень, з яким РФ має зіткнутися за свої злочини проти України, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Я не дивитимуся це жахливе відео. Мені не потрібно більше причин, щоб не спати ночами. Але це додається до списку обвинувачень, з яким РФ має зіткнутися за свої злочини проти України. Якщо це було задумано для залякування, то вийшло навпаки", - написала вона у твіттері.