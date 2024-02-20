Політика

16:37 20.02.2024

Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

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Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників слухань Гельсінкської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: уроки Нюрнберга" пришвидшити настання в Україні реального й справедливого миру.

Як він зазначив, "немає такого злочину проти людяності та життя, якого ще не вчинила б путінська Росія в Україні та проти українського народу".

"Світ бачив спалені російською армією українські міста і села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче слідують за російським триколором окупованою територією. Неможливо змиритися з болем родин, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей... І ми також не маємо забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що нинішні слухання - вже щодо Росії - відбуваються в тій самій залі, де після Другої світової війни правосуддя допомагало закласти підвалини нового й довготривалого захисту життя та прав людини.

"З одного боку - погана новина, що і тепер, через стільки років, людству доводиться повертатися до Нюрнберзьких принципів, щоб покарати нове масштабне зло, а з іншого - все ж таки хороша новина, що є кому здійснити правосуддя", - заявив він.

"Так само як нацизм, має бути засуджена і путінська держава. Він сам ставить себе в один ряд із Гітлером, виправдовуючи його за Другу світову. Він намагається зіштовхнути весь вільний світ у такі самі страждання, які він приніс Україні та українцям", - додав глава держави.

З огляду на це Зеленський закликав усіх, хто має змогу, прискорити настання реального миру, який так само, як і після Другої світової, базуватиметься на засудженні воєнних злочинців та їх ідеології.

"Фактом має стати те, що реальне, чесне, надійне закінчення війни не може обійтися без повного відновлення справедливості для всіх тих людей, чиї права і життя були розбиті війною. Жодна війна не може бути по-справжньому завершена без притягнення до відповідальності головорізів, які розпалювали цю війну, вбивали й катували, депортували дітей та дорослих і які намагалися жорстоко загасити полум'я свободи та спротиву на окупованих територіях", - наголосив президент України.

 

Теги: #військові_злочини #зеленський

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