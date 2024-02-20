Події

15:14 20.02.2024

Генпрокурор про розслідування розстрілу українських військовополонених біля Запоріжжям: Псковська десантна дивізія використовувала бійців як живий щит

1 хв читати
Генпрокурор про розслідування розстрілу українських військовополонених біля Запоріжжям: Псковська десантна дивізія використовувала бійців як живий щит

Слідство встановило, що окупанти так званої Псковської десантної дивізії РФ у грудні минулого року біля Запоріжжям використовували українських полонених бійців як живий щит, один український військовослужбовець загинув, доля ще двох не відома.

"На початку грудня з'явилася інформація про вбивство наших бійців, які здавалися в полон ворогу. За цим фактом також було розпочато розслідування і слідство встановило, що ворог використовував військовополонених українських бійців як живий щит", - розповів генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, тоді було вбито одного українського військовослужбовця, доля ще двох поки що не відома.

"Уже ідентифіковано підрозділ, імовірно, причетний до цього злочину. За даними слідства, це так звана Псковська 76 штурмова дивізія, яка відома воєнними злочинами, скоєними в Київській області, зокрема в Бучі", - додав генпрокурор.

27 грудня 2023 року прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених із Запорізької області, відео якого було оприлюднено в інтернеті.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляло відомство в телеграм-каналі.

Слідство перевіряло причетність військовослужбовців 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ПДВ Росії (Псковська десантна дивізія).

Теги: #прокуратура #військові_злочини #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 20.02.2024
Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

Реальне і чесне закінчення війни неможливе без повного відновлення справедливості - звернення Зеленського до Гельсінської комісії США

15:19 20.02.2024
Генпрокурор: Очікуємо, що цьогоріч формат трибуналу щодо агресії буде узгоджено

Генпрокурор: Очікуємо, що цьогоріч формат трибуналу щодо агресії буде узгоджено

16:24 16.02.2024
РФ випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети виробництва Північної Кореї - генпрокурор

РФ випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети виробництва Північної Кореї - генпрокурор

10:47 13.02.2024
Повідомлено про підозру 18-річному жителю Києва, який збирав для РФ дані про базування української авіації та геолокацію ППО

Повідомлено про підозру 18-річному жителю Києва, який збирав для РФ дані про базування української авіації та геолокацію ППО

14:47 12.02.2024
Харків'янину, який за $12 тис. організовував переправлення ухилянтів за кордон, загрожує до 9 років ув'язнення - прокуратура

Харків'янину, який за $12 тис. організовував переправлення ухилянтів за кордон, загрожує до 9 років ув'язнення - прокуратура

17:56 05.02.2024
Правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні Кривого Рогу

Правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні Кривого Рогу

15:13 05.02.2024
Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

12:43 05.02.2024
Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів із реконструкції розв'язки на Шулявці понад 1 млрд грн

Київська прокуратура вимагає стягнути з "переможця" торгів із реконструкції розв'язки на Шулявці понад 1 млрд грн

07:01 03.02.2024
Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

Прокуратура Франції почала розслідування загибелі в Бериславі двох французьких волонтерів

12:10 30.01.2024
Жителя Київщини затримали за погрозу підірвати будинок протипіхотною міною

Жителя Київщини затримали за погрозу підірвати будинок протипіхотною міною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На польсько-українських ПП через протест польських фермерів заблоковано понад 2,5 тис. вантажівок - Держприкордонслужба

Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

Українські перевізники розпочали акцію протесту в трьох пунктах на кордоні з Польщею

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для регулювання поставок харчування військовим частинам - Міноборони України

На польсько-українських ПП через протест польських фермерів заблоковано понад 2,5 тис. вантажівок - Держприкордонслужба

Сподіваємось цього року провести двосторонні політичні консультації з Китаєм - Павло Рябікін

Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

У Польші відбувається виставка “Візантійська ностальгія” за участі українських митців

Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

Українські перевізники розпочали акцію протесту в трьох пунктах на кордоні з Польщею

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною - Держприкордонслужба

Презентована Мінфіном Матриця реформ передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ, посилення парламентського та цивільного контролю

Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА