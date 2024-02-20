Генпрокурор про розслідування розстрілу українських військовополонених біля Запоріжжям: Псковська десантна дивізія використовувала бійців як живий щит

Слідство встановило, що окупанти так званої Псковської десантної дивізії РФ у грудні минулого року біля Запоріжжям використовували українських полонених бійців як живий щит, один український військовослужбовець загинув, доля ще двох не відома.

"На початку грудня з'явилася інформація про вбивство наших бійців, які здавалися в полон ворогу. За цим фактом також було розпочато розслідування і слідство встановило, що ворог використовував військовополонених українських бійців як живий щит", - розповів генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, тоді було вбито одного українського військовослужбовця, доля ще двох поки що не відома.

"Уже ідентифіковано підрозділ, імовірно, причетний до цього злочину. За даними слідства, це так звана Псковська 76 штурмова дивізія, яка відома воєнними злочинами, скоєними в Київській області, зокрема в Бучі", - додав генпрокурор.

27 грудня 2023 року прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох українських військовополонених із Запорізької області, відео якого було оприлюднено в інтернеті.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляло відомство в телеграм-каналі.

Слідство перевіряло причетність військовослужбовців 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії ПДВ Росії (Псковська десантна дивізія).