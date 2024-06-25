МКС ВИДАВ ОРДЕРИ НА АРЕШТ ШОЙГУ ТА ГЕРАСИМОВА ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ - САЙТ СУДУ
МКС ВИДАВ ОРДЕРИ НА АРЕШТ ШОЙГУ ТА ГЕРАСИМОВА ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ - САЙТ СУДУ
МКС ВИДАВ ОРДЕРИ НА АРЕШТ ШОЙГУ ТА ГЕРАСИМОВА ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ - САЙТ СУДУ
МКС видав ордери на арешт Шойгу і Герасимова за атаки на енергооб'єкти та злочин проти людства - сайт суду
Перша зібрана в Україні хорватська машина для розмінування MV-10 пройшла сертифікацію і передана саперам
Аварійна ситуація на перегоні метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" виникла через порушення технології під час будівництва - Кличко
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