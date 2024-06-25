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13:59 25.06.2024

МКС ВИДАВ ОРДЕРИ НА АРЕШТ ШОЙГУ ТА ГЕРАСИМОВА ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ - САЙТ СУДУ

1 хв читати

МКС ВИДАВ ОРДЕРИ НА АРЕШТ ШОЙГУ ТА ГЕРАСИМОВА ЗА ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ - САЙТ СУДУ

Теги: #військові_злочини #мкс

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