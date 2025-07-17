Голова МКС: Через Римський статут Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини

Міжнародний кримінальний суд (МКС) в четвер в Гаазі (Нідерланди) провів церемонію привітання України в якості держави-учасниці Римського статуту Суду.

"Міжнародний кримінальний суд вітає Україну як нову державу-учасницю. Сьогодні, 17 липня 2025 року, Міжнародний кримінальний суд провів церемонію в резиденції Суду в Гаазі (Нідерланди), щоб привітати Україну як 125-ту державу-учасницю Римського статуту", - йдеться в повідомленні на сайті МКС в четвер.

Згідно з повідомленням, під час церемонії голова МКС суддя Томоко Акане вручила послу України в Нідерландах Андрію Костіну спеціальне видання Римського статуту як символ відданості верховенству права.

За інформацією Суду, церемонія відбулася у присутності президента Асамблеї держав-учасниць, низки суддів МКС, представників Офісу прокурора, Секретаріату, Цільового фонду для жертв та посольств держав-учасниць, акредитованих у Нідерландах.

"Приєднавшись до Римського статуту, Україна приєднується до спільноти країн, які прагнуть припинити безкарність за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти", - цитує МКС голову Суду.

"Сьогодні ми піднімаємо прапор України тут, у МКС, як 125-та держава-учасниця Римського статуту. Наш прапор є символом нації, яка цінує мир, справедливість, гідність та свободу. Це також прапор народу, який пережив і продовжує переживати неймовірні труднощі, але ніколи не відмовлявся від ідеї, що закон, а не насильство, має керувати нашим спільним світом", - сказав Костін.

25 жовтня 2024 року Україна офіційно передала на зберігання документ про ратифікацію Римського статуту МКС, і Статут набув чинності 1 січня 2025 року. Україна стає 125-ю державою-учасницею, яка приєдналася до Статуту, і 20-ю державою зі східноєвропейської групи, яка зробила це.