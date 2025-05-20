Парламент Угорщини схвалив законопроект про вихід з МКС

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Парламент Угорщини у вівторок схвалив законопроект, який покладе початок річному процесу виходу країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), який, за словами уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана, став "політичним", повідомляє агентство Reuters.

"Угорщина рішуче відкидає використання міжнародних організацій - зокрема, кримінальних судів - як інструментів політичного впливу", - йдеться в законопроекті, поданому віце-прем'єр-міністром Жолтом Шем'єном.

Повідомляється, що законопроект про вихід з МКС був прийнятий у вівторок 134 голосами "за" і 37 "проти".

Угорщина є членом-засновником МКС і ратифікувала його установчий документ у 2001 році.